Maltempo, temporali e vento forte: allerta arancione domani in Emilia Romagna e Lombardia



Il maltempo non lascia la penisola. È stata valutata per domani, venerdì 24 luglio, allerta meteo arancione su Emilia- Romagna e Lombardia per rischio temporali. Allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico su Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, bacini settentrionali della Toscana, Provincia autonoma di Trento, Umbria, Veneto e sul resto della Lombardia.

Continua a leggere



Il maltempo non lascia la penisola. È stata valutata per domani, venerdì 24 luglio, allerta meteo arancione su Emilia- Romagna e Lombardia per rischio temporali. Allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico su Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, bacini settentrionali della Toscana, Provincia autonoma di Trento, Umbria, Veneto e sul resto della Lombardia.

Continua a leggere

Continua a leggere