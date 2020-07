Maltempo, temporali in arrivo al Nord: allerta meteo domani, le regioni a rischio



Allerta meteo gialla per temporali in cinque regioni domani, giovedì 23 luglio. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato l’allerta su ampi settori di Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Emilia-Romagna e sull’intero territorio del Veneto.

