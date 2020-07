Maltempo Vicenza, temporali, vento e grandine: strade come fiumi a Schio



Un temporale si è abbattuto nel tardo pomeriggio sulla provincia di Vicenza, con i vigili del fuoco chiamati su più fronti a interventi di soccorso in abitazioni per allagamenti. Situazione difficile per il maltempo a Schio dove un acquazzone e grandine ha trasformato le strade in fiumi con conseguenti disagi al traffico.

