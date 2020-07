Mamma di due figli scomparsa a Scicli: il mistero di Maria Giovanna Aprile



È scomparsa a Scicli, Ragusa, una domenica mattina, dalla casa in cui viveva con il marito Carmelo e i due figli gemelli. Per la Procura non è mai uscita da quella casa. È il mistero di Maria Giovanna Aprile, mamma ventisettenne scomparsa, il 25 ottobre 1998, dal quartiere San Giuseppe, nella zona vecchia del paese siculo. Nessuno l’ha vista allontanarsi da casa. Ventun anni e una lunga indagine non sono stati sufficienti a consegnare la verità alla famiglia di Maria Giovanna.

