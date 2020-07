MARIO MARTONE torna al Teatro India per l’anteprima di ALTRAVISIONE: il 4 agosto incontro con il pubblico e proiezione

India Film Society

in collaborazione con Teatro di Roma



presenta

martedì 4 agosto ore 21.30, Teatro India

incontro con

MARIO MARTONE

e proiezione di

CAPRI REVOLUTION

anteprima di

ALTRAVISIONE

rassegna di cinema al

TEATRO INDIA

dal 5 al 23 agosto 2020

Roma

ingresso libero

Dopo l’opening party e la preview del 22 e 23 luglio, un nuovo evento speciale di avvicinamento a AltraVisione, la rassegna cinematografica che dal 5 al 23 agosto trasformerà i suggestivi spazi all’aperto del Teatro India in un’arena libera e indipendente, uno spazio informale dove far incontrare gli autori con il pubblico, anche quello più giovane, in una dimensione di scambio continuo.

Ad anticipare la rassegna, martedì 4 agosto alle ore 21.30, il “ritorno a casa” di uno dei più importanti registi di cinema e teatro in Italia Mario Martone. Fondatore del Teatro India nel 1999 (allora direttore artistico del Teatro di Roma), Martone torna dunque nell’arena dello storico complesso ex Mira Lanza per presentare al pubblico Capri Revolution (Italia/Francia, 2018), uno dei suoi ultimi film, in gara alla 75° edizione della Biennale del Cinema di Venezia. Prima della proiezione, Martone dialogherà con Francesca Corona, consulente artistica del Teatro di Roma, e Cristiano Gerbino, direttore artistico di AltraVisione.

Ambientato nel 1914, quando l’Italia sta per entrare in guerra, il film narra le vicende di una comune fondata da giovani nordeuropei sull’isola di Capri, luogo ideale per la propria ricerca nella vita e nell’arte. Ma soprattutto racconta un’isola unica al mondo, la montagna dolomitica precipitata nel Mediterraneo, che all’inizio del Novecento ha attratto come un magnete chiunque sentisse la spinta dell’utopia e coltivasse ideali di libertà, come i russi che, esuli a Capri, si preparavano alla Rivoluzione.

Prodotta da Luci Ombre, in collaborazione con il Teatro di Roma, dal 5 al 23 agosto AltraVisione presenta al pubblico romano capolavori della storia del cinema italiano e pellicole indipendenti internazionali, le grandi commedie americane e i documentari sulla Storia e sull’attualità. Ma anche sonorizzazioni, dj set, incontri con gli autori e masterclass.

Ogni sera, da mercoledì a domenica, a ingresso libero, senza prenotazione, fino al raggiungimento della capienza stabilita dalle norme anti-covid. Basta arrivare puntuali, altrimenti l’ingresso non sarà consentito (ma sarà comunque possibile accedere agli altri spazi esterni del Teatro India). Venti grandi film proiettati su uno schermo di 8 metri, le pellicole internazionali in lingua originale, i film italiani sottotitolati in inglese, per consentire la migliore fruizione anche agli stranieri presenti a Roma.

Il programma di AltraVisione è curato da Cristiano Gerbino, fondatore dello storico cineclub romano Kino, nonché consulente del festival internazionale Outdoor e selezionatore della programmazione Macro Asilo del Museo d’arte contemporanea Macro di Roma.

Il progetto AltraVisione è vincitore dell’Avviso Pubblico ESTATE ROMANA 2020-2021-2022 e fa parte di ROMARAMA 2020, il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale.

Il programma può subire variazioni.

AltraVisione

5 – 23 agosto

Preview mercoledì 22 e giovedì 23 luglio

4 agosto incontro con Mario Martone e proiezione di Capri Revolution

8 agosto maratona SPQL – Sonetti Pandemici Quantunque Lodoliani di Francesco Cabras su poesie di Marco Lodoli

Masterclass: 20 e 28 agosto; 2 e 4 settembre



Teatro India, Lungotevere Vittorio Gassman, 1 – 00146 Roma

Ingresso libero, senza prenotazione, fino al raggiungimento della capienza stabilita dalle norme anti-covid

Info e orari

mercoledì, giovedì e domenica: dalle 18.30 alle 1.00

venerdì e sabato: dalle 18.30 alle 2.00

Inizio proiezioni ore 21.30 (salvo i giorni dove è prevista la doppia proiezione alle ore 21 e alle ore 23)

Posti a sedere: 154

I biglietti gratuiti saranno disponibili in loco a partire dalle ore 20:30 fino a esaurimento posti. Non è consentito l’ingresso nell’arena a proiezione iniziata. Sarà comunque consentito l’accesso agli spazi esterni del Teatro.

Tutti i film sono proiettati in lingua originale con sottotitoli in italiano.

L’articolo MARIO MARTONE torna al Teatro India per l’anteprima di ALTRAVISIONE: il 4 agosto incontro con il pubblico e proiezione proviene da Viva il teatro.

Fonte:Viva il teatro