Marò, tribunale arbitrale internazionale dà ragione all’Italia: riconosciuta immunità



Il tribunale arbitrale internazionale ha dato ragione all’Italia per il caso dei marò e riconosce l’immunità dei militari italiani in servizio a bordo della nave Enrica Lexie. Di conseguenza per quei fatti accaduti il 15 febbraio 2012 i giudici hanno precluso all’India l’esercizio della propria giurisdizione nei confronti di Massimiliano Latorre e Salvatore Girone.

