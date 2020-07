“Me le hai mandate tu le rose?”, regalo a Barbara d’Urso: esiste un fidanzato misterioso?



Gioca a “Indovina chi?” Barbara d’Urso che, sul suo profilo Instagram, posta la foto di un dono ricevuto da un ammiratore misterioso. “Me le hai mandate tu le rose?” chiede la conduttrice a un interlocutore non specificato, inquadrando sullo sfondo i fiori ricevuti in omaggio. Ma potrebbe trattarsi solo del modo per strizzare l’occhio alla curiosità dei follower, come già accaduto in occasione del precedente con Cristiano Malgioglio.

