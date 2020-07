Melissa Satta: “Un altro bambino dopo l’estate, non voglio che Maddox resti figlio unico”



Melissa Satta e Kevin Prince Boateng hanno in programma di allargare la famiglia. L’ex velina di Striscia la notizia, madre del piccolo Maddox, desidera che il suo bambino non resti figlio unico. “Ancora non abbiamo programmato un altro bambino ma lo desideriamo”, specifica lei, magari subito dopo l’estate.

