Mestre, bilingue operato al cervello da sveglio mentre parla con medici e interprete



Un immigrato bilingue nepalese è stato operato al cervello, da sveglio, all’Ospedale dell’Angelo di Mestre. Durante l’intervento i medici hanno parlato con lui sia in italiano che nella sua lingua madre per assicurarsi che non venissero lese le funzioni del linguaggio. Per l’occasione è entrata in sala operatoria per fare da interprete una giovane immigrata fresca di abilitazione.

