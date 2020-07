“Mi sono sposato, finalmente Arianna è mia moglie” ma Teo Mammucari ha solo voglia di giocare



Teo Mammucari condivide una foto su Instagram annunciando il suo matrimonio lampo: “Mi sono sposato, pochi veri amici e un grande ringraziamento a Don Filippo per la sua cerimonia bellissima un abbraccio a tutti e finalmente posso dire da mia moglie Arianna”, ma in realtà la foto è tratta dalla serie tv Piper e la bionda in foto con lui è Anna Falchi. Un modo per irridere il gossip estivo che parte dai social.

Continua a leggere



Teo Mammucari condivide una foto su Instagram annunciando il suo matrimonio lampo: “Mi sono sposato, pochi veri amici e un grande ringraziamento a Don Filippo per la sua cerimonia bellissima un abbraccio a tutti e finalmente posso dire da mia moglie Arianna”, ma in realtà la foto è tratta dalla serie tv Piper e la bionda in foto con lui è Anna Falchi. Un modo per irridere il gossip estivo che parte dai social.

Continua a leggere

Continua a leggere