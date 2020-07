Micottossine oltre i limiti, Ministero della salute annuncia ritiro di bottiglie di Fragolino



Come spiega l’avviso diffuso oggi dal Ministero della salute, il richiamo si è reso necessario per un possibile rischio chimico per i consumatori. In particolare per la presenza di ocratossina A oltre i limiti di legge. Si tratta di una micotossina che in base a dati scientifici, è considerata tollerabile per l’uomo solo in minima quantità.

