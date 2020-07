Ministero richiama costata di manzo adulto Platinum Prime: pericolo escheria coli



Il ministero della Salute e Metro hanno comunicato il richiamo di un lotto di tomahawk di bovino adulto a marchio Platinum Prime per la presenza di Escherichia coli produttore di Shigatossine (STEC). Il consiglio è quello di non consumare il lotto della costata in questione e di riportarlo al punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto.

