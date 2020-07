Miriam Leone e Paolo Cerullo, spuntano le prime foto insieme sul Lago di Como



Miriam Leone non si nasconde più: il settimanale Chi pubblica i primi scatti insieme a Paolo Cerullo, compagno musicista finora misterioso. L’attrice siciliana è sempre stata molto discreta sulla sua vita privata, nonostante in passato siano emersi la sua storia con Boosta, tastierista dei Subsonica, e il flirt con Matteo Martari, collega sul set di ‘Non uccidere’. L’amore con Cerullo è iniziato più di un anno fa e va a gonfie vele, ma per ora niente matrimonio: l’attrice ha smentito ogni gossip a riguardo.

