Morte di Giulia Di Sabatino, la famiglia: “Quella notte ha incontrato chi l’ha uccisa”



“Quella sera è uscita per divertirsi e ha incontrato dei mostri che l’hanno uccisa e noi li vogliamo in galera”. A Fanpage.it i genitori di Giulia Di Sabatino, la diciannovenne trovata senza vita la mattina del 1 settembre del 2015 ai piedi del cavalcavia della A14, tra Tortoreto e Giulianova. Secondo la famiglia Giulia non può essersi lanciata volontariamente.

Continua a leggere



“Quella sera è uscita per divertirsi e ha incontrato dei mostri che l’hanno uccisa e noi li vogliamo in galera”. A Fanpage.it i genitori di Giulia Di Sabatino, la diciannovenne trovata senza vita la mattina del 1 settembre del 2015 ai piedi del cavalcavia della A14, tra Tortoreto e Giulianova. Secondo la famiglia Giulia non può essersi lanciata volontariamente.

Continua a leggere

Continua a leggere