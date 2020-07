Mose, oggi primo test completo di sollevamento delle paratoie: disordini dopo l’arrivo di Conte



Prove generali per il funzionamento del Mose, il sistema di dighe mobili che dovrebbe proteggere la città lagunare da maree e acqua alta. Oggi è in programma il primo test completo del sollevamento delle 78 paratoie che compongono l’opera, alla presenza del Premier Conte. Non mancano proteste e disordini.

