Multa autovelox da 850 euro perché viaggiava a 700 km/h con l’utilitaria, l’assurdo verbale



L’episodio vede come protagonista, suo malgrado, una giovane automobilista di Offagna che transitava tra le strade di Osimo, in provincia di Ancona, e che oltre alla sanzione si è vista decurtare anche dieci punti sulla patente con conseguenze ritiro della stessa. Secondo il verbale, redatto in base ai dati di un autovelox, la donna stava sfrecciando con l’auto a 703 km/h.

