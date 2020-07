Nando Colelli dopo l’addio al porno diventa papà: “Già ti abbraccio piccolo mio”



Nando Colelli, ex concorrente del Grande Fratello 10, nonché ex attore di film hard, sta per diventare padre. Il piccolo Riccardo, frutto dell’amore con la sua compagna, Sara Marcello, arriverà tra un paio di mesi e in un’intervista non ha esitato a mostrare tutta la sua felicità per questo nuovo arrivo. Intanto il mondo dei film a luci rosse è ufficialmente solo un ricordo.

