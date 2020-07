Nasce ResQ, una nave italiana per salvare i naufraghi nel Mediterraneo: “Soccorrere è umano”



Nasce a Milano ResQ-People Saving People, associazione creata da un gruppo di amici, professionisti di varia natura che, “stanchi di vedere morire migliaia di persone nel tentativo disperato di attraversare il Mediterraneo, hanno deciso di rompere il muro dell’indifferenza”. L’obiettivo è mettere in mare una nave di 40 metri battente bandiera italiana che si occupi di salvare i naufrghi in difficoltà. Per partire dovranno raccogliere un milione di euro.

Continua a leggere



Nasce a Milano ResQ-People Saving People, associazione creata da un gruppo di amici, professionisti di varia natura che, “stanchi di vedere morire migliaia di persone nel tentativo disperato di attraversare il Mediterraneo, hanno deciso di rompere il muro dell’indifferenza”. L’obiettivo è mettere in mare una nave di 40 metri battente bandiera italiana che si occupi di salvare i naufrghi in difficoltà. Per partire dovranno raccogliere un milione di euro.

Continua a leggere

Continua a leggere