Nasce un comitato per Antonietta Rositani, bruciata dall’ex: “Le serve l’aiuto di tutti”



All’indomani della condanna a 18 anni per per Ciro Russo, l’uomo che un anno fa ha tentato di uccidere l’ex dandole fuoco, in Calabria nasce un comitato a sostegno di Maria Antonietta Rositani, da 450 giorni in ospedale con il corpo ricoperto di ustioni. “Bene la sentenza, ma Antonietta va aiutata, non potrà più lavorare e forse neanche camminare”. Tra gli obiettivi sostegno psicologico e una raccolta fondi per la lunga riabilitazione che Antonietta dovrà affrontare.

