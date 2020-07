Neonato rischia di soffocare: salvato dalla commessa che aveva fatto un corso di primo soccorso



Una storia a lieto fine quella avvenuta domenica pomeriggio nel negozio d’abbigliamento “Ovs” di Mondovicino, in provincia di Cuneo. Provvidenziale l’intervento di una commessa formata tramite i corsi di primo soccorso. Il piccolo è stato poi portato in ospedale dal 118 per percauzione e dimesso dopo poche ore.

Continua a leggere



Una storia a lieto fine quella avvenuta domenica pomeriggio nel negozio d’abbigliamento “Ovs” di Mondovicino, in provincia di Cuneo. Provvidenziale l’intervento di una commessa formata tramite i corsi di primo soccorso. Il piccolo è stato poi portato in ospedale dal 118 per percauzione e dimesso dopo poche ore.

Continua a leggere

Continua a leggere