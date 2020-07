Nick Cannon, ex marito di Mariah Carrey, licenziato per le dichiarazioni antisemite



Durante la conduzione del suo podcast “Cannon’s Class”, il rapper ed ex marito di Mariah Carey, ha espresso dichiarazioni che l’emittente ViacomCBS ha ritenuto razziste e antisemite e fatto diversi riferimenti a teorie della cospirazione ebraica. Per questo motivo si è interrotta una collaborazione che durava da oltre dieci anni. Nick Cannon ha deciso di fare le sue scuse pubblicamente, con un post su Twitter: “Chi mi conosce sa che non ho odio nel cuore”.

