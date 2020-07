Nicki Minaj è incinta, aspetta il suo primo figlio dal marito Kenneth Petty



La rapper americana ha annunciato ai suoi fan di essere incinta, esibendo il pancione in una serie di scatti eccentrici su Instagram con tanto di parrucche, tacchi a spillo e bikini luccicanti. Nicki Minaj avrà il suo primo figlio dal marito Kenneth Petty, balzato agli onori della cronaca per i suoi problemi con la giustizia. Nel 1995 infatti fu accusato di stupro e da allora è tenuto a dichiarare alle autorità il suo status di “molestatore”. Ora rischia 10 anni di carcere. La coppia si sarebbe sposata in segreto ad ottobre 2019.

