Nicola Vivarelli e Gemma Galgani lontani: “Io la invito, è lei che non vuole venire da me”



Il discusso personaggio di Uomini e Donne svela che la frequentazione con Gemma Galgani, con cui passa una differenza d’età di 44 anni, non sta decollando fuori dallo studio. La Dama torinese non avrebbe accettato di raggiungere il giovane Vivarelli nonostante le sue ripetute richieste: “Vorrei che fosse qui, più che invitare io non so che fare”.

