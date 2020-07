Nicola Vivarelli: “Le donne mi contattano, per rispetto di Gemma Galgani evito le tentazioni”



Procede l’estate di Nicola Vivarelli e Gemma Galgani. I due sono distanti ma provano a compensare con lunghe telefonate. Sirius, in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, ha assicurato di stare lontano dalle tentazioni: “Solo nel caso la nostra conoscenza non dovesse sfociare in una relazione, allora comincerò a guardarmi intorno”.

