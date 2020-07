Nina Moric non sarà al Grande Fratello Vip: “Ho già dato con la mia vita privata”



Nina Moric ha smentito le voci che la volevano come prossima concorrente del Grande Fratello Vip, la cui prossima edizione andrà in onda a settembre. La modella ha dichiarato al settimanale Nuovo che, nonostante il programma sia divertente, non ha alcuna intenzione di parteciparvi e rischiare di mettere la sua vita privata in piazza più di quanto non sia già successo.

Continua a leggere



Nina Moric ha smentito le voci che la volevano come prossima concorrente del Grande Fratello Vip, la cui prossima edizione andrà in onda a settembre. La modella ha dichiarato al settimanale Nuovo che, nonostante il programma sia divertente, non ha alcuna intenzione di parteciparvi e rischiare di mettere la sua vita privata in piazza più di quanto non sia già successo.

Continua a leggere

Continua a leggere