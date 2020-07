“Non abbiamo colpo se il nostro corpo è a pera”: la vita con il lipedema di Cecilia e Viviana



Cecilia e Viviana Murgia sono due sorelle affette da Lipedema, patologia degenerativa del tessuto adiposo, spesso confusa con obesità. Colpisce circa una donna su dieci ma la diagnosi è difficile e non esiste una cura definitiva: per questo per le due sorelle è importante sensibilizzare sul tema.

