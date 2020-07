Nonna non sente più gli odori: il nipote le nasconde in casa un chilo di marijuana



In manette tre giovani modenesi. Uno di loro, “il più astuto”, si era trasferito da alcuni mesi a casa della nonna: a causa della ridotta percezione olfattiva dopo un’operazione chirurgica al naso, a quanto pare la donna non era infatti in grado di avvertire l’odore dello stupefacente.

