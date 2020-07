Nonno Angelo compie 103 anni e li festeggia coi medici prima di entrare in sala operatoria



Compleanno molto speciale quello di Nonno Angelo, un arzillo pensionato veneto che, durante il ricovero per l’intervento per l’impianto di un nuovo pacemaker, ha festeggiato con medici e infermieri i suoi 103 anni. L’equipe che lo ha operato ha voluto festeggiarlo dedicandogli anche un disegnino che lo raffigura come un nonno supereroe.

Continua a leggere



Compleanno molto speciale quello di Nonno Angelo, un arzillo pensionato veneto che, durante il ricovero per l’intervento per l’impianto di un nuovo pacemaker, ha festeggiato con medici e infermieri i suoi 103 anni. L’equipe che lo ha operato ha voluto festeggiarlo dedicandogli anche un disegnino che lo raffigura come un nonno supereroe.

Continua a leggere

Continua a leggere