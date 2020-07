Nuovi focolai Covid in Italia, le proposte per fermare il contagio tra Tso e tamponi in aeroporto



Come arginare il problema dei nuovi focolai di Coronavirus in Italia? Tante la proposte al vaglio di governo e Regioni, dal Tso, trattamento sanitario obbligatorio invocato dal presidente del Veneto, Luca Zaia, ai tamponi obbligatori in aeroporto per chi arriva dall’estero, richiesti da Zingaretti (Lazio), fino agli alberghi sanitari già adottati in Toscana per evitare la diffusione del contagio negli appartamenti sovraffollati.

