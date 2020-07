Nuovi focolai di Coronavirus in Italia, allerta in 7 regioni: “Attenzione ai casi dall’estero”



Dove si trovano i nuovi focolai di Coronavirus in Italia? Dal Veneto alla Toscana, dall’Emilia Romagna al Lazio, passando per Piemonte e Friuli Venezia Giulia, ecco la mappa aggiornata dei nuovi contagi che spaventano il Paese. Il virologo Fabrizio Pregliasco: “Il virus, seppur in modo limitato, continua a circolare ed è fondamentale intercettare e spegnere subito i focolai, mantenendo alta la guardia sui casi importati dall’estero”.

Continua a leggere



Dove si trovano i nuovi focolai di Coronavirus in Italia? Dal Veneto alla Toscana, dall’Emilia Romagna al Lazio, passando per Piemonte e Friuli Venezia Giulia, ecco la mappa aggiornata dei nuovi contagi che spaventano il Paese. Il virologo Fabrizio Pregliasco: “Il virus, seppur in modo limitato, continua a circolare ed è fondamentale intercettare e spegnere subito i focolai, mantenendo alta la guardia sui casi importati dall’estero”.

Continua a leggere

Continua a leggere