Nuovi focolai di Coronavirus in Italia, virologo Palù: “Immuni e test gratis non hanno funzionato”



Secondo Giorgio Palù, ex presidente della Società europea di virologia, “sui nuovi focolai di Coronavirus possiamo incidere con test, tamponi e tracciamento contatti, così si spegne subito. Questa fase della pandemia va affrontata così, ma la App Immuni e i test gratuiti non hanno funzionato”. Attenzione ai casi di importazione dall’estero: “Anche se in Europa, la curva scende, il virus può entrare da altre parti del mondo”.

