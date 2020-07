Nuovo cluster di Coronavirus in Sicilia, 11 positivi tra cui 3 bambini: chiusi centri estivi



Nuovo piccolo focolaio di Coronavirus in Sicilia, nello specifico a Pedara, in provincia di Catania, dove si registrano 11 positivi tra cui tre minori. Due di questi sono ricoverati insieme ai genitori ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Smentita la notizia dello scoppio del cluster all’interno della comunità evangelica locale. Il sindaco: “Situazione è sotto controllo”.

