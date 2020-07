Nuovo focolaio di Coronavirus a Savona, 18 i contagiati: “Cluster individuato in un ristorante”



Un nuovo focolaio di Coronavirus è stato individuato in un ristorante di Savona. Lo ha annunciato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, che ha specificato che si tratta al momento di 18 contagiati per un centinaio di tamponi effettuati. Una delle persone che si trovava nel locale in cui si sarebbe generato il nuovo cluster di Covid-19 è Matteo Aicardi, il centroboa della Pro Recco e della nazionale di pallanuoto, ricoverato con sintomi qualche giorno fa.

