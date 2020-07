Nuovo focolaio di Coronavirus in Trentino: 8 contagi nella comunità kosovara di Predazzo



Identificato un nuovo focolaio di Covid-19 in Trentino. Al momento risultano positive al tampone otto persone. Il contagio è partito da un cittadino kosovaro rientrato il 14 giugno che non ha effettuato l’isolamento domestico obbligatorio per le persone provenienti dai Paesi extra Unione europea. Nei primi giorni della permanenza in Italia ha inoltre preso parte a una festa.

