Nuovo possibile focolaio Covid in Veneto: imprenditore positivo, in 50 sottoposti a tampone



Allerta in Veneto per un nuovo possibile focolaio di Coronavirus dopo che un imprenditore di Mira è risultato positivo una volta atterrato in Africa, dove si era recato per motivi di lavoro. Le autorità locali hanno riscontrato anomalie e il manager è stato sottoposto a tampone in aeroporto. A preoccupare, però, è una cena alla quale l’uomo ha partecipato una settimana prima della partenza a Riviera del Brenta con numerose altre persone: è così scattata l’indagine epidemiologica.

Continua a leggere



Allerta in Veneto per un nuovo possibile focolaio di Coronavirus dopo che un imprenditore di Mira è risultato positivo una volta atterrato in Africa, dove si era recato per motivi di lavoro. Le autorità locali hanno riscontrato anomalie e il manager è stato sottoposto a tampone in aeroporto. A preoccupare, però, è una cena alla quale l’uomo ha partecipato una settimana prima della partenza a Riviera del Brenta con numerose altre persone: è così scattata l’indagine epidemiologica.

Continua a leggere

Continua a leggere