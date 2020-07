Oggi Federico Aldrovandi avrebbe compiuto 33 anni



Il ricordo di papà Lino Aldrovandi a 33 anni dalla nascita di Federico, il ragazzo ucciso a Ferrara dalla polizia nel settembre 2005. “Era il 17 luglio 1987, di venerdì, di mattina, come oggi. Nascesti piccolissimo. I medici ci dissero che non ce l’avresti fatta. Io e tua madre Patrizia eravamo sicuri invece che saresti rimasto con noi. Ce la facesti e ci prendesti per mano entrambi. Poi un giorno ti strapparono a noi senza una ragione con ingiustificata violenza persone in divisa”.

