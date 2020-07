Omicidio Chiara Poggi a Garlasco, Corte d’appello di Brescia: Alberto Stasi resti in carcere



La Corte d’Appello di Brescia rigetta la richiesta della difesa di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per il delitto di Garlasco, di sospendere l’esecuzione della pena a 16 anni di carcere per l’omicidio di Chiara Poggi e si prende altro tempo per valutare l’ammissibilità o meno dell’istanza di revisione.

Continua a leggere



La Corte d’Appello di Brescia rigetta la richiesta della difesa di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per il delitto di Garlasco, di sospendere l’esecuzione della pena a 16 anni di carcere per l’omicidio di Chiara Poggi e si prende altro tempo per valutare l’ammissibilità o meno dell’istanza di revisione.

Continua a leggere

Continua a leggere