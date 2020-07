Omicidio Cocò, ucciso a 3 anni: confermato in appello l’ergastolo per i due assassini



È stata confermata in appello la condanna all’ergastolo per Faustino Campilongo, di 42 anni, e Cosimo Donato, di 41, imputati per l’omicidio di Nicolas “Cocò” Campolongo, il bambino di tre anni ucciso il 16 gennaio del 2014 a Cassano allo Jonio. Nella stessa occasione furono assassinati il nonno del piccolo, Giuseppe Iannicelli, e la compagna marocchina di quest’ultimo, Ibtissam Touss.

