Omicidio Stefano Leo: 30 anni al killer. La madre: “Giustizia è fatta”



Trent’anni di carcere per Said Mechaquat, l’uomo che il 23 febbraio 2019 sul lungofiume dei Murazzi ha ucciso, sgozzandolo, il 33enne Stefano Leo. “La giustizia ha fatto il suo corso” ha commentato Mariagrazia Chiri, la madre della vittima, al termine dell’udienza oggi mercoledì 1 luglio. L’omicida, che ha agito per futili motivi, è stato riconosciuto capace di intendere e di volere.

