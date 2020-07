Oms: “Italia ha ribaltato situazione spaventosa, era l’epicentro della pandemia”



Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra, ha poi ricordato: “Il distanziamento fisico da solo non funziona, le mascherine da sole non funzionano, il contact tracing da solo non funziona, bisogna usare tutti questi strumenti insieme”

