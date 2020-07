Orrore al cimitero dei Rotoli, bare accatastate e lapidi divelte: si dimette assessore



La Giunta Orlando perde un altro pezzo nel giro di pochi giorni: dopo l’addio di Adham Darwasha, si è dimesso l’assessore al Bilancio del Comune di Palermo, Roberto D’Agostino, nell’occhio del ciclone dopo lo scandalo delle 500 bare accatastate al cimitero dei Rotoli. Il sindaco: “Terrò per il momento per me le relative deleghe”.

Continua a leggere



La Giunta Orlando perde un altro pezzo nel giro di pochi giorni: dopo l’addio di Adham Darwasha, si è dimesso l’assessore al Bilancio del Comune di Palermo, Roberto D’Agostino, nell’occhio del ciclone dopo lo scandalo delle 500 bare accatastate al cimitero dei Rotoli. Il sindaco: “Terrò per il momento per me le relative deleghe”.

Continua a leggere

Continua a leggere