Ovadia, investì e uccise Massimo Garitta, uomo che voleva violentarla: assolta per legittima difesa



È stata assolta per legittima difesa la 25enne Aurela Perhati, a processo con rito abbreviato per l’omicidio di Massimo Garitta, travolto e ucciso il giorno di Capodanno del 2019 a Ovada in provincia di Alessandria: a investire l’uomo l’auto della donna che ha sempre sostenuto di essere fuggita da un tentativo di violenza sessuale e di non averlo travolto in maniera intenzionale.

