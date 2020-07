Padova, padre della sposa è positivo al Coronavirus: 91 invitati in quarantena dopo il matrimonio



A Cittadella, in provincia di Padova, 91 persone sono finite in quarantena dopo aver partecipato ad un matrimonio lo scorso 27 giugno: dopo il banchetto il papà della sposa ha cominciato a manifestare i sintomi tipici di Covid-19 ed è risultato positivo al tampone. Così, è scattato l’allarme non solo in Veneto, ma anche in altre regioni, dal momento che gli invitati arrivavano da Treviso, dal Friuli Venezia Giulia, dalla Lombardia, dal Piemonte, dal Lazio.

