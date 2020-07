Padrini e madrine “cancellati”, il vescovo di Sulmona: “Mi fermano per strada per ringraziarmi”



Niente padrini e madrine di Battesimo e Cresima per i prossimi tre anni nella diocesi di Sulmona-Valva. Lo ha deciso il vescovo Michele Fusco, che a Fanpage.it ha spiegato come è nato il suo Decreto ad experimentum che entrerà in vigore il 1° agosto: “Spesso le famiglie scelgono persone non idonee, servirebbe una patente per diventare padrino”.

