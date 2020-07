Palermo, colpo a Cosa Nostra: 15 arresti, i boss si incontravano in un’agenzia di pompe funebri



Quindici persone questa mattina all’alba sono state arrestate dai carabinieri del comando provinciale di Palermo in esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’Ufficio Gip del Tribunale del capoluogo siciliano su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia: in manette sono finiti soggetti ritenuti a vario titolo responsabili di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione e vendita di droga, commessi con l’aggravante delle finalità mafiose.

