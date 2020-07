Palermo, la foto simbolo del poliziotto che soccorre gli automobilisti intrappolati dall’acqua



Tra le immagini simbolo del nubifragio che ieri ha messo in ginocchio Palermo e provincia c’è quella del poliziotto che cerca di soccorrere alcuni automobilisti intrappolati dall’acqua nella propria auto. “In questi scatti il nostro esserci sempre”. Portato in salvo anche dieci bambini, che sono stati ricoverati per ipotermia.

