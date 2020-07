Palermo, turista si perde e chiede informazioni: condotto nel vicolo e spogliato di tutto



L’uomo aveva già preso alloggio in un Bed and breakfast e aveva mangiato fuori per cena ma mentre tornava verso la struttura ricettiva dove soggiornava si sarebbe smarrito. I due uomini incontrati, con le loro indicazioni, lo avrebbero condotto appositamente in un vicolo appartato dove è scattata l’aggressione.

