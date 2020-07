Paris Jackson e l’amore per il fratello Prince: “È tutto per me, l’ho sempre ammirato”



Paris e Prince Jackson hanno rilasciato un’intervista a Good Morning America. I due figli di Michael Jackson hanno un bellissimo rapporto. Paris ha dichiarato: “Lui è tutto per me. L’ho sempre ammirato e ho sempre voluto la sua approvazione. Volevo essere come lui. Sentire che apprezza ciò che faccio, significa tutto per me”.

