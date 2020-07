Parma, gioca con il cane di famiglia che lo azzanna al viso: bimbo di 2 anni ferito gravemente



Un bambino di 2 anni è rimasto gravemente ferito dopo il cane di famiglia l ha azzannato al volto mentre giocavano insieme durante la passeggiata notturna e davanti agli occhi dei suoi genitori. Trasferito in ospedale, la prognosi dei medici è di 30 giorni. Proseguono gli accertamenti su quanto successo, ma a quanto pare l’animale non avrebbe mai avuto in precedenza alcun atteggiamento aggressivo.

Continua a leggere



Un bambino di 2 anni è rimasto gravemente ferito dopo il cane di famiglia l ha azzannato al volto mentre giocavano insieme durante la passeggiata notturna e davanti agli occhi dei suoi genitori. Trasferito in ospedale, la prognosi dei medici è di 30 giorni. Proseguono gli accertamenti su quanto successo, ma a quanto pare l’animale non avrebbe mai avuto in precedenza alcun atteggiamento aggressivo.

Continua a leggere

Continua a leggere