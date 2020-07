Parma, prendono a calci gli agenti che li sorprendono a fare sesso in piazza: arrestati



I due amanti sono stati arrestati per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e denunciati in stato di libertà per atti osceni in luogo pubblico. Alla vista dei poliziotti intervenuti nel piazzale della Pilotta a Parma la coppia, entrambi italiani lui di 46 anni e lei di 35, si sarebbe mostrata “insofferente al controllo”.

